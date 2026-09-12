Chelsea Hull City maçı hangi kanalda Chelsea Hull City maçı nereden CANLI izlenir?

Chelsea ve Hull City taraftarları, heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamak için Chelsea Hull City maçının yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Chelsea Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden canlı izlenebilecek?

CHELSEA HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği Chelsea Hull City maçı için geri sayım başladı. Ligde oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmanın yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Chelsea Hull City maçı hangi kanalda, Chelsea Hull City maçı nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, stadyumu ve yayın bilgileri...

CHELSEA HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Hull City arasındaki karşılaşma, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İngiltere Premier Lig kapsamında Stamford Bridge'de oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

Londra'da oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak ligde önemli bir avantaj elde etmek için mücadele edecek.

CHELSEA HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Chelsea Hull City maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Verilen yayın bilgilerine göre karşılaşma beIN Sports 3 ve İdman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'deki izleyiciler mücadeleyi beIN Sports 3 üzerinden takip edebilirken, karşılaşmanın alternatif yayın adreslerinden biri de İdman TV olacak.

CHELSEA HULL CITY MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Chelsea Hull City maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 3 üzerinden izleyebilir. Kanal, Digiturk platformunda 79. kanalda yer alıyor.

Karşılaşmanın diğer yayıncısı İdman TV ise Azerspace üzerinden 46E frekans konumunda bulunuyor. Yayın platformlarında kanal numaraları veya yayın programlarında değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

CHELSEA HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ile Hull City arasındaki mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Chelsea'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 17.00 olacak.

CHELSEA HULL CITY MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Chelsea Hull City maçı ile ilgili merak edilen yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Chelsea - Hull City

• Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

• Saat: 17.00

• Stadyum: Stamford Bridge, Londra

• Yayın kanalları: beIN Sports 3, İdman TV

• beIN Sports 3: Digiturk 79. kanal

• İdman TV: Azerspace 46E

Chelsea Hull City karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde belirtilen yayın kanallarını kullanarak mücadeleyi ekranlarından izleyebilecek.