Ayrılık iddiasıyla gündemde olan Lesley Ugochukwu kimdir, Galatasaray'a hangi şartlarla geldi?

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3 milyon sterlin kiralama bedeli, 22,5 milyon sterlinlik şarta bağlı satın alma opsiyonu ve sezonluk net 2,65 milyon euro ücret. Galatasaray, Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu için bu rakamları 15 Temmuz 2026'da KAP'a bildirdi. Aradan üç ay geçti. Bugün 22 yaşındaki Fransız orta saha, sahada oynadığı dakikalardan çok ocak ayında takımdan ayrılabileceğine dair iddialarla konuşuluyor.

AYRILIK İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

A Spor 13 Ekim'de, Ugochukwu'nun beklediği forma şansını bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığını yazdı. Aynı habere göre oyuncu Galatasaray formasıyla 5 maçta görev aldı ve satın alma opsiyonu 20 maçta forma giymesine bağlı.

15 Ekim'de Şok Gazetesi, gazeteci Ali Naci Küçük'ün iddiasını aktardı. Küçük'e göre Galatasaray, oyuncuyla ocakta yollarını ayırmayı planlıyor ve sözleşmedeki tazminatı göze alıyor. Küçük'ün sözü şöyle: "Galatasaray, Ugochukwu için 28,5 milyon euro verecek mi? Vermeyecek." Kulüp ise sessiz; Galatasaray'dan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu. Tam adı Chimuanya Lesley Ugochukwu. 26 Mart 2004'te Fransa'nın Rennes kentinde doğdu, 22 yaşında. Nijerya kökenli bir ailenin çocuğu olan 1,90 metre boyundaki oyuncu, eski Rennes ve Nijerya Milli Takımı stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni.

RENNES'TEN PREMIER LİG'E

Futbola ASPTT Rennes ve Cercle Paul Bert'te başladı, 2012'de Stade Rennais altyapısına girdi ve dokuz yıl sonra, 25 Nisan 2021'de Dijon karşısında A takımdaki ilk maçına çıktı. Rennes formasıyla Ligue 1'in yanında Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de oynadı.

Sonra İngiltere geldi. 1 Ağustos 2023'te Chelsea'ye transfer olan Ugochukwu, Londra ekibinde ilk sezonunda 15 maça çıktı, 2024-2025 sezonunu Southampton'da kiralık geçirdi ve Premier Lig'deki ilk golünü Nisan 2025'te West Ham United'a attı. Ağustos 2025'te Burnley ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Sporx'in haberine göre Burnley bu transfer için Chelsea'ye 28,7 milyon euro ödedi. Ugochukwu geçen sezon Burnley'de 38 maçta 3 gol attı.

FRANSA MI, NİJERYA MI?

Çift vatandaşlığı var ama milli formayı bugüne kadar Fransa için giydi. U18, U19, U20 ve U21 takımlarında oynadı, olimpik takımda da 2 maçta forma giydi. U21 takımındaki maç sayısı 12.

TRABZON'DA GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

Ugochukwu, 19 Eylül 2026'da oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kaybettiği Trabzonspor deplasmanında 85. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı faul nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve kararı kırmızı karta çevirdi. PFDK'nin verdiği 2 maçlık men cezasını Tahkim Kurulu 2 Ekim'de onadı. Bu yüzden Kasımpaşa maçında oynayamadı, 17 Ekim Cumartesi günü 16.00'da oynanacak Gençlerbirliği deplasmanında da kadroda olmayacak.