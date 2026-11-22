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Chelsea - Leeds United maçı 1-4 bitti. Premier Lig'in 11. haftasında 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Leeds United, geriye düştüğü maçta dört gol attı. Leeds'in gollerini Noah Okafor (2), Dominic Calvert-Lewin (penaltı) ve Brenden Aaronson kaydetti. Chelsea'nin tek golü Emmanuel Emegha'dan geldi.

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-4 sona erdi. Chelsea, ilk yarının ortasında Emegha'nın golüyle öne geçti ama bu üstünlük yalnız üç dakika sürdü: Okafor skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda oyun Leeds'in lehine döndü. 53. dakikada Jayden Bogle'ın şutu Morgan Rogers'ın eline çarptı, VAR incelemesinin ardından penaltı verildi ve Calvert-Lewin topu ağlara gönderdi. Okafor beş dakika sonra ikinci golünü attı. Son golü uzatma dakikalarında Aaronson yaptı.

LEEDS STAMFORD BRIDGE'DE EN SON NE ZAMAN KAZANMIŞTI?

Leeds United, Stamford Bridge'de lig maçı olarak en son 1999'da kazanmıştı. Bu galibiyet, kulübün Chelsea deplasmanında 27 yıl sonra aldığı ilk lig zaferi oldu. Chelsea de bu yenilgiyle 1999'dan bu yana ilk kez kendi sahasında Leeds'e kaybetti.

MAÇTA BAŞKA NE OLDU?

Chelsea, ilk yarıda Moises Caicedo'yu sakatlık nedeniyle kaybetti; orta sahada onun yerine Jordan Henderson oyuna girdi. Sakatlığın türü ve ne kadar süreceği açıklanmadı. Maçta kırmızı kart çıkmadı. Chelsea'den Romeo Lavia, Leeds'ten Jayden Bogle ve Sean Longstaff sarı kart gördü.

TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?

Hayters'ın aktardığına göre Leeds teknik direktörü Daniel Farke, oyuncularının çoğunun Leeds'in Stamford Bridge'den son kez üç puanla döndüğü maçta henüz doğmadığını söyledi. Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso ise sonucun yeterince iyi olmadığını, takımın kırılgan bir dönemden geçtiğini ve çözümü birlikte bulmaları gerektiğini dile getirdi. Alonso, Caicedo'nun sakatlığının yenilgiyi tek başına açıklamadığını da ekledi.

PUAN DURUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

Leeds United bu galibiyetle Chelsea ve Everton'ı geride bırakıp Premier Lig'de 6. sıraya yükseldi. Chelsea ise Leeds'in gerisine düştü.