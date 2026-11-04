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Rio Ngumoha kimdir? Rio Ngumoha kaç yaşında, hangi rekorları kırdı?

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Liverpool'un Fenerbahçe deplasmanında Andoni Iraola'nın ilk 11'e aldığı isimlerden biri 18 yaşındaki Rio Ngumoha. Rio Ngumoha kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Chelsea altyapısından gelen kanat oyuncusu, iki hafta önce Villarreal'e karşı yaptığı iki asistle Michael Owen'ın 28 yıllık kulüp rekorunu geride bıraktı.

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçı için kadroda beş değişiklik yaptı. İlk 11'e giren beş isimden biri 18 yaşındaki kanat oyuncusu Rio Ngumoha oldu.

73 numaralı formayı giyen Ngumoha, bir yıl içinde Liverpool'un iki yaş rekorunu kırdı.

RİO NGUMOHA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNUYOR MU?

Rio Ngumoha, 4 Kasım 2026'daki Fenerbahçe maçında Liverpool'un ilk 11'inde yer aldı. Iraola'nın kadroya aldığı diğer dört isim Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Victor Munoz ve Dominik Szoboszlai oldu.

Liverpool'un ilk 11'i şöyle: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni ve Ngumoha. Wirtz, Isak ve Gakpo yedekler arasında.

RİO NGUMOHA KİMDİR?

Rio Ngumoha, Liverpool'da sol kanatta oynayan İngiliz futbolcu. Tam adı Rio Chima Ngumoha. Sağ kanatta ve sol orta sahada da oynayabiliyor; boyu 1,70.

Futbola Chelsea'de başladı. Sekiz yaşında girdiği Chelsea altyapısında 2024'e kadar kaldı, 11 Nisan 2024'te Wolverhampton'ı 3-1 yendikleri 17 yaş altı Premier League Kupası finalinde gol attı. Eylül 2024'te Liverpool akademisine geçti. Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi (PFCC), 5 Şubat 2026'da Liverpool'un yetiştirme bedeli olarak Chelsea'ye en az 2,8 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

A takımdaki ilk maçına 11 Ocak 2025'te çıktı: FA Cup'ta Accrington Stanley'i 4-0 yendikleri maçta 16 yaş 135 günlükken ilk 11'de başladı. Eylül 2025'te kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

RİO NGUMOHA KAÇ YAŞINDA?

Rio Ngumoha 18 yaşında. 29 Ağustos 2008'de Londra'da doğdu.

RİO NGUMOHA ASLEN NERELİ?

Rio Ngumoha'nın babası Nijeryalı, annesi Fransa'ya bağlı Guadeloupe'tan. Doğu Londra'nın Newham bölgesinde büyüdü ve ailesi üzerinden Nijerya ile Fransa vatandaşlığı da var.

İngiltere A takımında şimdiye kadar yalnız bir hazırlık maçına çıktığı için resmi bir turnuvada oynamadı; kurallara göre Nijerya'yı seçme hakkı hâlâ duruyor.

RİO NGUMOHA HANGİ REKORLARI KIRDI?

Rio Ngumoha, Liverpool tarihinde gol atan en genç oyuncu. Premier League'deki ilk maçında, 25 Ağustos 2025'te Newcastle United deplasmanında uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun yerine girdi ve 100. dakikada attığı golle 3-2'lik galibiyeti getirdi. O gün 16 yaş 361 günlüktü.

İkinci rekor iki hafta önce geldi. 20 Ekim 2026'da Anfield'da Villarreal'i 4-3 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında Ronald Araujo ile Alexis Mac Allister'in gollerini hazırladı. 18 yaş 52 günlükken yaptığı asistle Avrupa kupalarında asist yapan en genç Liverpool oyuncusu oldu. Rekor, Kasım 1998'de Valencia'ya karşı 18 yaş 324 günlükken asist yapan Michael Owen'daydı. Ngumoha o gece maçın oyuncusu seçildi.

RİO NGUMOHA İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Rio Ngumoha, İngiltere A Milli Takımı'nda bir maça çıktı. Thomas Tuchel onu 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD'deki hazırlık kampına çağırdı; 6 Haziran 2026'da Tampa'da Yeni Zelanda'yı 1-0 yendikleri maçta ikinci yarıda oyuna girdi.

Bu maçla İngiltere A takımında forma giyen 1.300. futbolcu ve ilk maçına çıkan en genç beşinci oyuncu oldu. Dünya Kupası kadrosuna ise alınmadı. Daha önce İngiltere'nin 15, 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarında oynadı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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