Sunderland Chelsea maçı hangi kanalda, Sunderland Chelsea nereden CANLI izlenir?

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Sunderland Chelsea maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Sunderland Chelsea maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

SUNDERLAND CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Chelsea maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland Chelsea maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

SUNDERLAND CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Sunderland'deki Stadium of Light'ta oynanacak. Maçta Sunderland ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SUNDERLAND CHELSEA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sunderland Chelsea maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 79. kanaldaki beIN SPORTS 3'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

SUNDERLAND CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Sunderland Chelsea maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 3 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 3 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Sunderland Chelsea maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.