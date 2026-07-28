Ne maç ama! Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea, Ufuk Talay'ın takımını 6-4 devirdi

Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sezona Avustralya kampıyla başlayan Chelsea, hazırlık maçında Ufuk Talay'ın ekibi Western Sydney Wanderers ile karşı karşıya geldi. Toplam 10 golün atıldığı nefes kesen mücadeleyi Londra ekibi 6-4 kazandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Henüz 17 yaşındaki Dastan Satpayev, maçın 7. dakikasında hızlı bir hücumla Chelsea'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Birbiriyle oynamaya alışık olmayan Chelsea savunmasını zorlayan ev sahibi ekip, Anthony Pantazopoulos ve Aidan Hammond’ın golleriyle 2-1 öne geçti. Chelsea, 17 yaşındaki bir diğer genç yetenek Reggie Walsh ve Satpayev’in hazırladığı pozisyonda Dario Essugo’nun golüyle ilk yarıyı 2-2 eşitlikle tamamladı.

GOL DÜELLOSUNDA ZAFER CHELSEA'NİN

İkinci yarıya 16 yaşındaki Mehdi Nikol Gazouli ve Reggie Watson gibi genç isimlerle başlayan Alonso, 60. dakikada skor 3-2 Western Sydney lehineyken as kadro yıldızlarını sahaya sürdü. Oyuna girer girmez çizgiye inen Joao Pedro’nun asistinde Jimmy Gittens skoru 3-3 yaptı. Ev sahibi ekip Awer Lol ile bir kez daha öne geçerek skoru 4-3’e getirse de gecenin kahramanı sahnede kalmaya devam etti. Joao Pedro önce harika bir falso vuruşla durumu 4-4 yaptı, iki dakika sonra takımını öne geçirdi ve son olarak bir köşe vuruşunda hat-trick’ini tamamlayarak skoru 6-4 olarak belirledi.

10 DAKİKADA HAT-TRICK

Yaz boyunca Barcelona’nın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak Chelsea’nin satmaya yanaşmadığı Joao Pedro, karşılaşmanın kaderini belirleyen isim oldu. Maçın 60. dakikasında oyuna giren Brezilyalı hücum oyuncusu, yalnızca 10 dakika içerisinde rakip filelere 3 gol birden bırakarak muazzam bir hat-trick’e imza attı ve maçı Chelsea lehine çevirdi.