Haberler

Ümit Akdağ kimdir, Ümit Akdağ kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Ümit Akdağ kimdir, Ümit Akdağ kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit Akdağ kimdir, Ümit Akdağ kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Futbolseverler tarafından merak edilen genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ, 6 Ekim 2003 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, kariyerine Steaua Bucure?ti altyapısında başladıktan sonra Chelsea altyapısında da forma giydi.

Ümit Akdağ'ın futbol kariyeri ve oynadığı takımlar da araştırılıyor. Stoper mevkisinde görev yapan 1,92 metre boyundaki oyuncu, Alanyaspor altyapısının ardından profesyonel kariyerine aynı kulüpte devam etti. Akdağ ayrıca Göztepe ve Fransa'nın Toulouse takımlarında kiralık olarak forma giyerken, günümüzde Alanyaspor kadrosunda yer alıyor.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Ümit Akdağ, Türk futbolunun genç savunma oyuncuları arasında yer alan ve özellikle stoper mevkisindeki performansıyla dikkat çeken futbolculardan biridir. 6 Ekim 2003 tarihinde Romanya'nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Akdağ, futbol kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de sürdürdü.

ÜMİT AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 2003 doğumlu olan Ümit Akdağ, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen farklı kulüplerde forma giyerek profesyonel futbol deneyimini artıran Akdağ, kariyerini geliştirmeye devam ediyor.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ümit Akdağ'ın asıl mevkisi stoperdir. 1,92 metre boyundaki futbolcu, savunmadaki fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Gerektiğinde savunmanın farklı bölgelerinde de görev yapabilen Akdağ, özellikle merkez savunmada forma giyiyor.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Romanya'da başlayan Ümit Akdağ, altyapı kariyerinde Steaua Bucure?ti ve Chelsea gibi kulüplerin altyapılarında bulundu. Daha sonra Türkiye'ye gelen genç futbolcu, Alanyaspor altyapısında gelişimini sürdürdü ve profesyonel kariyerinde de Akdeniz ekibinin formasını giydi.

Akdağ'ın kariyerinde Alanyaspor, Göztepe ve Toulouse gibi takımlar bulunuyor. Genç oyuncu, özellikle kiralık olarak forma giydiği dönemlerde farklı liglerde tecrübe kazanarak kariyerini ilerletti.

ÜMİT AKDAĞ'IN FUTBOL KARİYERİ

Genç yaşta farklı futbol kültürlerini deneyimleyen Ümit Akdağ, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'deki performansıyla adından söz ettirmeye başladı. Stoper bölgesinde görev yapan futbolcunun önümüzdeki yıllarda kariyerini nasıl şekillendireceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Bahçeli'den dikkat çeken 'Amedspor' açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor çıkışı! Bir konuya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Onlarca kişiyi hastanelik eden olayda dikkat çeken görüntü
Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu

Savaş Arktik Okyanusu'na da sıçradı! Rus gemisine el koydular
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Suçlama ağır
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı