Ümit Akdağ kimdir, Ümit Akdağ kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Ümit Akdağ'ın futbol kariyeri ve oynadığı takımlar da araştırılıyor. Stoper mevkisinde görev yapan 1,92 metre boyundaki oyuncu, Alanyaspor altyapısının ardından profesyonel kariyerine aynı kulüpte devam etti. Akdağ ayrıca Göztepe ve Fransa'nın Toulouse takımlarında kiralık olarak forma giyerken, günümüzde Alanyaspor kadrosunda yer alıyor.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Ümit Akdağ, Türk futbolunun genç savunma oyuncuları arasında yer alan ve özellikle stoper mevkisindeki performansıyla dikkat çeken futbolculardan biridir. 6 Ekim 2003 tarihinde Romanya'nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Akdağ, futbol kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de sürdürdü.

ÜMİT AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 2003 doğumlu olan Ümit Akdağ, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen farklı kulüplerde forma giyerek profesyonel futbol deneyimini artıran Akdağ, kariyerini geliştirmeye devam ediyor.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ümit Akdağ'ın asıl mevkisi stoperdir. 1,92 metre boyundaki futbolcu, savunmadaki fiziksel özellikleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Gerektiğinde savunmanın farklı bölgelerinde de görev yapabilen Akdağ, özellikle merkez savunmada forma giyiyor.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Romanya'da başlayan Ümit Akdağ, altyapı kariyerinde Steaua Bucure?ti ve Chelsea gibi kulüplerin altyapılarında bulundu. Daha sonra Türkiye'ye gelen genç futbolcu, Alanyaspor altyapısında gelişimini sürdürdü ve profesyonel kariyerinde de Akdeniz ekibinin formasını giydi.

Akdağ'ın kariyerinde Alanyaspor, Göztepe ve Toulouse gibi takımlar bulunuyor. Genç oyuncu, özellikle kiralık olarak forma giydiği dönemlerde farklı liglerde tecrübe kazanarak kariyerini ilerletti.

ÜMİT AKDAĞ'IN FUTBOL KARİYERİ

Genç yaşta farklı futbol kültürlerini deneyimleyen Ümit Akdağ, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'deki performansıyla adından söz ettirmeye başladı. Stoper bölgesinde görev yapan futbolcunun önümüzdeki yıllarda kariyerini nasıl şekillendireceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.