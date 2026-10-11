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Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti

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Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
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Premier Lig ekibi Chelsea'nin formasını giyen dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Cole Palmer, Bournemouth maçı sonrası stadyumdan evine yürüyerek gitti. Hayranları yıldız futbolcuyu yürüyüş esnasında büyük ilgi gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Cole Palmer, Bournemouth karşılaşmasının ardından saha dışındaki görüntüsüyle dikkat çekti. 

STADYUMDAN EVE YÜRÜYEREK GİTTİ

24 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadele sonrası stadyumdan evine yaya olarak gitti. Maç çıkışında İngiliz yıldızı sokakta yürürken karşılarında bulan taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Palmer'a büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşü boyunca etrafını saran hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Cole Palmer, taraftarların arasında yürüyerek yoluna devam etti. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta sahaya çıkan Palmer, 4 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAltan Urucu:

Habere bak hahaha

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Milli takım bunun için başarılı olamıyor. Hepsi kendini süper sanıyor.

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Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

validenizin kına günlerinide yayınlayın

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Haber YorumlarıSoner Kadir Kaya:

Burda olsa karşı taraf taraftarı taşlar walla :))))

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