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Bulgaristan açıklarında İHA saldırısında bir gemi battı, 6 kişi kurtarıldı

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Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında üç İHA'yla hedef alınan iki gemiden biri battı, 6 mürettebat kurtarıldı. Başbakan Radev, Chelsea 3'te 5 yaralı bulunduğunu, ikinci geminin Krapets açıklarında battığını, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni çağırdığını açıkladı.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarında üç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan iki gemiden biri battı, 6 mürettebat üyesi kurtarıldı.

Bulgaristan kıyılarında bir hafta arayla ikinci kez gemilere saldırı düzenlendi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptığı açıklamada, Ukraynalı şirkete ait Malta bayraklı "Chelsea 3" gemisinin yerel saatle 01: 30 sıralarında 3 insansız hava aracı ile hedef alındığını, 5'i yaralı olmak üzere tüm mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

Bulgar başbakan, ikinci geminin ise Dobriç şehrine bağlı Krapets köyünün 17 mil doğusunda saldırıya uğrayarak battığını söyledi. Radev, gemideki mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını açıklarken, gemideki diğer kişilerin saldırıdan sağ kurtulup kurtulmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Radev, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni çağırdı

Rumen Radev ulusa sesleniş konuşmasında saldırıları sert bir dille eleştirerek, "Bulgaristan'ın karasularının hemen yakınında gerçekleşen bir başka saldırı kesinlikle kabul edilemez. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğim" dedi.

Saldırıların arkasında kimin olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını belirten Radev, "Bu saldırının sonuçları Rusya Federasyonu'nun çıkarına" ifadelerini kullandı. Bulgaristan Başbakanı, gelişmelerin ardından Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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