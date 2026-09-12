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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı
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Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalarak 8 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçında ligin en çok gol atan takımı olan Chelsea ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

HULL CITY CHELSEA'YE GEÇİT VERMEDİ

Chelsea, 7. dakikada Morgan Rogers'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Hull City, bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü. Turuncu-siyahlılar, 28 ve 34. dakikada yıldız ismi Belloumi'nin golleriyle 2-1 öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Chelsea, 66. dakikada Joao Pedro'nun şık golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

HULL CITY NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte 8 puana yükselen Hull City, namağlup unvanını sürdürdü. Chelsea ise 7 puana yükseldi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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