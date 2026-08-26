Şampiyonluklardan mahkeme salonuna: Ünlü futbolcuya hapis yolu göründü

Bir dönem Premier Lig’in en önemli yıldızları arasında gösterilen Raheem Sterling, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, hakkında yöneltilen suçlamalarla gündemde. 31 yaşındaki eski İngiltere Milli Takımı oyuncusu, 270 bin sterlinlik Lamborghini’siyle yaptığı kazanın ardından tehlikeli araç kullanmak, nitro oksit bulundurmak ve örnek vermeyi reddetmekle suçlandı.

270 BİN STERLİNLİK LAMBORGHİNİ İLE KAZAYA KARIŞTI

The Sun’ın haberine göre olay 28 Mayıs 2026’da, Hampshire’daki M3 otoyolunun Minley Interchange yakınlarında meydana geldi.

Sabah saatlerinde yolda ilerleyen sürücüler, siyah renkli lüks bir 4x4’ün yolda savrulduğunu görünce 999’u aradı. Polis ekipleri olay yerine gelirken Sterling gözaltına alındı.

Kazada başka bir araç yer almadı ve yaralanan olmadı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA

Sterling hakkında tehlikeli araç kullanma, yanlış amaçla solunmak üzere nitro oksit bulundurma ve örnek vermeyi reddetme suçlamaları yöneltildi.

İngiltere’de “Gülme gazı” olarak bilinen nitro oksit, 2023 yılında Class C kontrollü madde olarak yeniden sınıflandırılmıştı.

DÖRT KEZ PREMİER LİG ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Sterling’in kariyerindeki dönüşüm ise dikkat çekici. Liverpool altyapısından yetişen futbolcu, 2015’te Manchester City’ye transfer olduktan sonra kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

Manchester City formasıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu, 5 Lig Kupası ve 1 FA Cup kazanan Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda da 82 kez forma giydi.

Ancak 2022’de Manchester City’den Chelsea’ye 50 milyon sterlin karşılığında transfer olmasının ardından kariyerinde düşüş başladı. Chelsea'deki döneminin ardından Arsenal’e kiralanan Sterling, son olarak Feyenoord’da forma giydi. Hollanda ekibindeki sözleşmesinin sona ermesiyle şu anda kulüpsüz durumda.

15 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sterling’in 15 Eylül’de Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

Tehlikeli araç kullanma suçundan hüküm giymesi halinde iki yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Ancak Sterling şu aşamada mahkum edilmiş değil; hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme tarafından karara bağlanmadı.