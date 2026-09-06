Arsenal, Chelsea Derbisini 2-1 Kazandı: 3'te 3
Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea'nin 2. dakikada Morgan Rogers ile bulduğu gole, 25. dakikada Kai Havertz ve 50. dakikada Martin Odegaard ile yanıt veren Arsenal, sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Arsenal ligde 3'te 3 yaparken, Chelsea ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Arsenal, Premier Lig'in 3. haftasında karşılaştığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi ağırladı. Müsabakanın 2. dakikasında konuk ekip, Morgan Rogers'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 25. dakikada da Kai Havertz ile ev sahibi takım eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıda 50. dakikada Arsenal, Martin Odegaard'ın kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayı Arsenal derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri ligde 3'te 3 yaptı. Chelsea ise ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.