Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine 25 milyon euroluk genç yıldız

Fenerbahçe'nin sözleşmesinin son yılına giren Nelson Semedo ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Semedo'nun ayrılması durumunda yerine genç ve U23 kuralına uygun bir oyuncu transfer etmek istiyor.

25 MİLYON EUROLUK ACHEAMPONG LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri Chelsea forması giyen Josh Acheampong. Stoper ve sağ bekte görev yapabilen 1.90 boyundaki İngiliz futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Chelsea'nin gelecek planlarında yer alan 20 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemediği ancak kiralık ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Fenerbahçe'nin Acheampong dışında iki alternatifi daha bulunuyor. Barcelona forması giyen Hector Fort ile Wolfsburg'dan Sael Kumbedi de sarı-lacivertlilerin U23 sağ bek adayları arasında yer alıyor. Yönetimin üç futbolcudan birini kadrosuna katarak Semedo'nun olası ayrılığı sonrası oluşacak boşluğu doldurmayı planladığı ifade edildi.