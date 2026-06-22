Haberler

Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, transfer sezonunun 4. imzasını attırdı. Ukrayna kulübü, Barcelona ve Chelsea'nin de takip ettiği Brezilyalı yeteneğe 2031'e kadar imza attırdı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer dönemindeki dördüncü hamlesini gerçekleştirdi. 

DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ DE BREZİLYA'DAN 

Daha önce Dinamo Kiev'den Oleksandr Karavaev, Kryvbas'tan Gleiker Mendoza ve Athletico Paranaense'den Bruninho'yu transfer eden Donetsk, dördüncü takviyesini de Brezilya'dan yaptı.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Uzun yıllardır Brezilya pazarına odaklanan Shakhtar, bu kez Flamengo'nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Roberto ile anlaştı. Genç futbolcu, yeni takımıyla 30 Haziran 2031'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Transfer için yaklaşık 9 milyon euro bonservis ödendiği belirtildi. 

BARCELONA VE CHELSEA İZLİYORDU

Brezilya medyasının haberlerine göre; Ryan Roberto'yu Barcelona, Chelsea, Newcastle United ve Ajax gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yakından takip ediyordu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor
Kayseri'de trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı: Eski eniştesini ezerek öldürdü

Kan donduran gerçek kamerada: Kaza değil, intikam pususu
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!