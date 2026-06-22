Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, yaz transfer dönemindeki dördüncü hamlesini gerçekleştirdi.

DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ DE BREZİLYA'DAN

Daha önce Dinamo Kiev'den Oleksandr Karavaev, Kryvbas'tan Gleiker Mendoza ve Athletico Paranaense'den Bruninho'yu transfer eden Donetsk, dördüncü takviyesini de Brezilya'dan yaptı.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Uzun yıllardır Brezilya pazarına odaklanan Shakhtar, bu kez Flamengo'nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Roberto ile anlaştı. Genç futbolcu, yeni takımıyla 30 Haziran 2031'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Transfer için yaklaşık 9 milyon euro bonservis ödendiği belirtildi.

BARCELONA VE CHELSEA İZLİYORDU

Brezilya medyasının haberlerine göre; Ryan Roberto'yu Barcelona, Chelsea, Newcastle United ve Ajax gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yakından takip ediyordu.