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Lewis Baker kimdir? Chelsea'nin sekiz kez kiraladığı oyuncu Keçiören'de gol attı

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Lewis Baker kimdir? Chelsea'nin sekiz kez kiraladığı oyuncu Keçiören'de gol attı
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Lewis Baker kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Bursaspor'un İngiliz orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü deplasmanında ceza sahası dışından attığı şutla takımını 2-1 öne geçirdi. Bursaspor maçı 4-2 kazandı. Chelsea altyapısından çıkan Baker, 2020-21 sezonunda Trabzonspor'da oynamış ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Chelsea'nin altyapısından çıkan ve Londra kulübünde kaldığı yıllarda sekiz ayrı takıma kiralanan Lewis Baker, bu sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyiyor. 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, 25 Ekim 2026'da Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Bursaspor, Ankara'dan 4-2'lik galibiyetle döndü.

LEWİS BAKER KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA NASIL GOL ATTI?

Lewis Baker, 35. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından vurdu ve skoru 2-1'e getirdi. Maça iyi başlayan taraf Keçiörengücü'ydü: 7. dakikada Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi öne geçti, Amine Boutrah 15. dakikada eşitliği sağladı.

Oğuzcan Çalışkan'ın 43. dakikadaki kafa golüyle devre 2-2 bitti. İkinci yarıda önce Kelechi Iheanacho 50. dakikada, sonra Lincoln Henrique 66. dakikada ağları buldu. Iheanacho, 1. Lig'de çıktığı 12 maçın hepsinde gol atmış oldu. Baker sarı kart gördü ve 75. dakikada oyundan çıktı; Lincoln ise son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LEWİS BAKER KİMDİR?

Lewis Baker, orta sahada oynayan İngiliz futbolcu. Futbola Luton Town altyapısında başladı, ardından Chelsea akademisine geçti ve 2014'te kulübün profesyonel kadrosuna alındı.

Chelsea'deki yıllarının neredeyse tamamı kiralık geçti. İngiltere'de Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Middlesbrough, Leeds United ve Reading'de oynadı. Hollanda'da Vitesse'nin, Almanya'da Fortuna Düsseldorf'un, Türkiye'de de Trabzonspor'un formasını giydi.

LEWİS BAKER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lewis Baker'ın Chelsea'deki dönemi 2022'de bitti ve aynı yıl Stoke City'ye transfer oldu. Stoke'tayken Blackburn Rovers'a kiralandı, kiralık süresi bitince yeniden Stoke'a döndü.

Bursaspor, Baker'ın transferini 28 Haziran 2026'da Lincoln Henrique ile aynı gün duyurdu. İngiliz oyuncu, Bursaspor'la Süper Lig'e çıkmak istediğini söylemişti.

LEWİS BAKER KAÇ YAŞINDA?

Lewis Baker 25 Nisan 1995'te doğdu, 31 yaşında.

LEWİS BAKER TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?

Lewis Baker, 2020-21 sezonunu Chelsea'den kiralık olarak Trabzonspor'da geçirdi. Bordo-mavili takımda Süper Lig'de 34 maça çıktı, 2 gol attı ve 2020 Süper Kupa'sını kazanan kadroda yer aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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