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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, Karadeniz'de 2 ticari gemiye İHA saldırısını kınadı

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı ve bunların deniz hukukunun açık ihlali olduğunu belirtti. Saldırılarda Malta bayraklı Chelsea 3 vuruldu, Gine Bissau bayraklı HS Dignity battı; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, ülkenin Karadeniz açıklarında ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yotova, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları kınayarak, bunların uluslararası insancıl hukuk ve deniz hukukunun açık ihlali olduğunu belirtti.

Yotova, "olayların hızla soruşturulması ve çatışmanın diplomatik girişimlerle yatıştırılması" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Malta bayraklı "Chelsea 3" adlı geminin, Varna'nın 17 deniz mili doğusunda 3 İHA ile vurulduğu, Gine Bissau bayraklı "HS Dignity" adlı geminin ise Dobrich kentine bağlı Krapets köyünün 15 deniz mili doğusunda battığı kaydedildi.

Varna Deniz Koordinasyon ve Kurtarma Merkezinin hızlı müdahalesiyle ilk geminin mürettebatının ve 2. gemideki bazı denizcilerin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, Sınır Polisi ve Deniz İdaresinin hayatta kalanları arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan 2 ticari gemiye ilişkin teknik bilgileri paylaştı.

Bakanlığın basın merkezinden yapılan açıklamada, Giresun Limanı'ndan Moldova'daki Giurgiulesti Limanı'na giden "Chelsea 3" gemisine yerel saatle 01.15'te saldırı düzenlendiği bildirildi.

Gine Bissau bayraklı "HS Dignity" adlı geminin ise yerel saatle 01.20'de İHA saldırısına uğradığı ve battığı kaydedildi. Geminin boş olduğu ve Cezayir'in Mostaganem Limanı'ndan Romanya'nın Braila Limanı'na seyrettiği belirtildi.???????

Kaynak: AA
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