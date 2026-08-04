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Chelsea Juventus maçı hangi kanalda, Chelsea Juventus ne zaman, saat kaçta?

Chelsea Juventus maçı hangi kanalda, Chelsea Juventus ne zaman, saat kaçta?
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Futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea - Juventus karşılaşması için geri sayım başladı. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler, "Chelsea Juventus maçı hangi kanalda, Chelsea Juventus ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Chelsea ile Juventus arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yayın saati, tarihi ve canlı yayın bilgilerine dair merak edilen tüm detaylar.

Chelsea ile Juventus'u karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Futbolseverler, Chelsea Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak, Chelsea Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtını araştırırken, karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar ve canlı yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında futbolseverleri heyecanlandıran Chelsea - Juventus karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde taraftarlar, Chelsea - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maça dair tüm detaylar.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Juventus arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Chelsea - Juventus mücadelesini canlı izlemek isteyenler için TRT Spor'un platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea ile Juventus arasındaki hazırlık maçı 05 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler, bu önemli mücadeleyi yakından takip edecek.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hong Kong'da oynanacak Chelsea - Juventus karşılaşmasının başlama saati 14.30 (TSİ) olarak açıklandı. Mücadele belirtilen saatte başlayacak.

CHELSEA - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ile Juventus arasındaki hazırlık mücadelesi, Hong Kong'da bulunan Kai Tak Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken statta iki Avrupa devi yeni sezon öncesinde önemli bir prova gerçekleştirecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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