Chelsea Milan maçı hangi kanalda, Chelsea Milan ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Chelsea ve Milan, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki takımın mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler, Chelsea Milan maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak ve saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Chelsea Milan maçı öncesinde merak edilen yayın ve maç saati detayları.

CHELSEA-MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Chelsea ile Milan, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde Chelsea-Milan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt aranıyor. İngiliz ve İtalyan futbolunun önemli temsilcilerini karşı karşıya getirecek mücadele, sezon öncesi hazırlık sürecinin dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

Chelsea ile Milan arasındaki hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin yayın kanalının yanı sıra maçın başlama saatini ve oynanacağı stadyumu da araştırıyor. İşte Chelsea-Milan hazırlık maçı öncesinde merak edilen tüm detaylar...

CHELSEA-MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Milan arasındaki hazırlık maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, iki takımın yeni sezon öncesindeki mücadelesini televizyondan takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgileri, maç öncesinde araştırılan konular arasında yer alıyor.

CHELSEA-MİLAN MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Chelsea-Milan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, belirtilen platformlar üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.

CHELSEA-MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Chelsea-Milan hazırlık maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki takım, hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkacak. Mücadelede teknik direktörlerin kadro tercihleri ve oyuncuların performansları da yakından takip edilecek.

CHELSEA-MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Milan maçı saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinden önce TRT Spor ekranlarında yerini alabilecek. Mücadelenin başlama saati, özellikle Chelsea ve Milan taraftarları tarafından merak ediliyor.

CHELSEA-MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ile Milan'ın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı Endonezya'nın Cakarta kentinde bulunan Gelora Bung Karno Stadyumu'nda oynanacak. Sezon öncesi hazırlık kapsamında gerçekleştirilecek mücadelede iki takım da yeni sezon öncesindeki son durumunu görme fırsatı bulacak.

CHELSEA-MİLAN MAÇI ÖNCESİ TÜM DETAYLAR

Chelsea-Milan hazırlık maçı 8 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT Spor'un internet yayın seçenekleri üzerinden de takip edebilecek.