Avusturya Haberleri - Avusturya Haber - Haberler

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Avusturya Haberleri

Avusturya haber, Avusturya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Patrick van Aanholt: 'Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır'

Patrick van Aanholt: "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır"

Avusturya - 10 Dakika Önce
Kerem Aktürkoğlu: 'Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir'

Kerem Aktürkoğlu: "Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir"

Avusturya - 50 Dakika Önce
Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Avusturya - 1 Saat Önce
Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri

Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri

Avusturya - 1 Saat Önce
Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

Avusturya - 2 Saat Önce
SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı

SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı

Avusturya - 2 Saat Önce
Galatasaray antrenmanında gerginlik

Galatasaray antrenmanında gerginlik

Avusturya - 2 Saat Önce
Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

Avusturya - 2 Saat Önce
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - 3 Saat Önce
Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

Avusturya - 5 Saat Önce
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - 6 Saat Önce
Galatasaray gençleri Emin ve Eren'den kamp değerlendirmesi

Galatasaray gençleri Emin ve Eren'den kamp değerlendirmesi

Avusturya - 6 Saat Önce
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Avusturya - 7 Saat Önce
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Avusturya - 7 Saat Önce

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok
GÜNDEM / 12 Temmuz 2022

GÜNDEM / 12 Temmuz 2022

Avusturya - 10 Saat Önce
11 Temmuz 2022 Haberleri

11 Temmuz 2022 Haberleri

Avusturya - 17 Saat Önce
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Avusturya - Dün 23:22
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - Dün 22:02
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - Dün 21:58
SPOR Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

SPOR Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Avusturya - Dün 20:33
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Avusturya - Dün 20:05
Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi kesinleşti

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi kesinleşti

Avusturya - Dün 19:20
Taraftarlardan gelen hediyeler, Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst'u şaşırttı: Bunu kariyerimde hiç yaşamadım

Taraftarlardan gelen hediyeler, Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst'u şaşırttı: Bunu kariyerimde hiç yaşamadım

Avusturya - Dün 15:59
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst, basın mensuplarına konuştu (2)

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst, basın mensuplarına konuştu (2)

Avusturya - Dün 15:43
Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Avusturya - Dün 15:20
Avusturya Grand Prix'indeki pist ihlalleri sürücüleri hüsrana uğrattı

Avusturya Grand Prix'indeki pist ihlalleri sürücüleri hüsrana uğrattı

Avusturya - Dün 15:09
SPOR Beşiktaş'ta keyifler yerinde

SPOR Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Avusturya - Dün 13:53
Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Avusturya - Dün 13:53
Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Avusturya - Dün 13:47
TİROL- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TİROL- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - Dün 13:30
Bisikletle dünya turu

Bisikletle dünya turu

Avusturya - Dün 10:02
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Avusturya - Dün 09:41
GÜNDEM / 11 Temmuz 2022

GÜNDEM / 11 Temmuz 2022

Avusturya - Dün 08:58
11 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

Avusturya - Dün 06:43
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Avusturya - 10.07.2022
Son dakika haberi: F1 Avusturya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Son dakika haberi: F1 Avusturya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Avusturya - 10.07.2022
Saraybosna'ya gelen Moto-Maraton katılımcıları Potoçari'ye doğru yola çıktı

Saraybosna'ya gelen Moto-Maraton katılımcıları Potoçari'ye doğru yola çıktı

Avusturya - 10.07.2022
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Avusturya - 10.07.2022
Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

Cem Bölükbaşı, F2 Avusturya ana yarışını bitiremedi

Avusturya - 10.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Avusturya - 10.07.2022
GÜNDEM / 10 Temmuz 2022

GÜNDEM / 10 Temmuz 2022

Avusturya - 10.07.2022
Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz

Okan Kocuk: Arma için savaşıyoruz

Avusturya - 09.07.2022
Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek

Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek

Avusturya - 09.07.2022
Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı

Cem Bölükbaşı, sprint yarışını tamamlayamadı

Avusturya - 09.07.2022
Galatasaray-Sturm Graz hazırlık maçının ardından - Okan Buruk

Galatasaray-Sturm Graz hazırlık maçının ardından - Okan Buruk

Avusturya - 09.07.2022
Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu

Avusturya - 09.07.2022
Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

Avusturya - 09.07.2022
Valerien Ismael: Genç oyuncular iyi iş çıkardı

Valerien Ismael: Genç oyuncular iyi iş çıkardı

Avusturya - 09.07.2022
Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında Werder Bremen'i mağlup etti

Avusturya - 09.07.2022
Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti

Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti

Avusturya - 09.07.2022
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Werder Bremen: 1

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Werder Bremen: 1

Avusturya - 09.07.2022
Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

Avusturya - 09.07.2022
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor

Avusturya - 09.07.2022
Okan Buruk: 'Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz'

Okan Buruk: "Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Avusturya - 09.07.2022
Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Avusturya - 09.07.2022
Son dakika haberi | Beşiktaş'ta hücum hattına yapılan transferler Rachid Ghezzal'ı sevindirdi (3)

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta hücum hattına yapılan transferler Rachid Ghezzal'ı sevindirdi (3)

Avusturya - 09.07.2022
Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Bayramın ilk günü Kapıkule'ye ulaşan gurbetçiler baba ocağına yol alıyor

Avusturya - 09.07.2022
GÜNDEM / 9 Temmuz 2022

GÜNDEM / 9 Temmuz 2022

Avusturya - 09.07.2022
09 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

09 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

Avusturya - 09.07.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022

Avusturya - 08.07.2022
Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti

Avusturya - 08.07.2022
Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2)

Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2)

Avusturya - 08.07.2022
F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Avusturya - 08.07.2022
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli

Avusturya - 08.07.2022
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımları belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk takımları belli oldu

Avusturya - 08.07.2022
Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor

Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti

Avusturya - 08.07.2022
Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!

Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!

Avusturya - 08.07.2022
Futbolcuları efkar bastı! Galatasaray antrenmanına Müslüm Gürses'in şarkısı damga vurdu

Futbolcuları efkar bastı! Galatasaray antrenmanına Müslüm Gürses'in şarkısı damga vurdu

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor

Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş'ta yoğun tempo

Beşiktaş'ta yoğun tempo

Avusturya - 08.07.2022
Dünyadan silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajları

Dünyadan silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajları

Avusturya - 08.07.2022
Galatasaraylı futbolcular yorgunluklarını Müslüm Gürses dinleyerek attılar

Galatasaraylı futbolcular yorgunluklarını Müslüm Gürses dinleyerek attılar

Avusturya - 08.07.2022
Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Avusturya - 08.07.2022
Kazımcan Karataş: 'Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum'

Kazımcan Karataş: "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum"

Avusturya - 08.07.2022
SPOR Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

SPOR Kazımcan Karataş: Bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Avusturya - 08.07.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Avusturya - 08.07.2022
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

Avusturya - 08.07.2022
AB'ye 'ortak akıl' çağrısı

AB'ye 'ortak akıl' çağrısı

Avusturya - 08.07.2022
GÜNDEM / 8 Temmuz 2022

GÜNDEM / 8 Temmuz 2022

Avusturya - 08.07.2022
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

Avusturya - 08.07.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022

Avusturya - 07.07.2022
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray'ın Avusturya kampı

Avusturya - 07.07.2022
Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı

Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı

Avusturya - 07.07.2022
Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek

Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek

Avusturya - 07.07.2022
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Avusturya - 07.07.2022
Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Avusturya - 07.07.2022
Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, salonda çalıştı

Avusturya - 07.07.2022
Avusturya'da Srebrenitsa'nın soykırım olarak anılmasına ilişkin önerge kabul edildi

Avusturya'da Srebrenitsa'nın soykırım olarak anılmasına ilişkin önerge kabul edildi

Avusturya - 07.07.2022
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Avusturya - 07.07.2022
Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Avusturya - 07.07.2022
07 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

07 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

Avusturya - 07.07.2022
İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi?

İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi?

Avusturya - 06.07.2022
SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti

SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti

Avusturya - 06.07.2022
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor

Avusturya - 06.07.2022
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Avusturya - 06.07.2022
Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı

Avusturya - 06.07.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Avusturya - 06.07.2022
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