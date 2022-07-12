Avusturya Haberleri - Avusturya Haber - Haberler

Avusturya Haberleri
Avusturya haber, Avusturya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Patrick van Aanholt: "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır"
Kerem Aktürkoğlu: "Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir"
Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok
Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri
Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı
Taraftarlardan gelen hediyeler, Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst'u şaşırttı: Bunu kariyerimde hiç yaşamadım
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst, basın mensuplarına konuştu (2)
Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti
Son dakika haberi | Beşiktaş'ta hücum hattına yapılan transferler Rachid Ghezzal'ı sevindirdi (3)
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli
Gurbetçiler, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih ediyor
Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal biyografisi!
Futbolcuları efkar bastı! Galatasaray antrenmanına Müslüm Gürses'in şarkısı damga vurdu
Dünyadan silahlı saldırı sonucu ölen eski Japonya Başbakanı Abe için taziye mesajları
Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı
Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek
Avusturya'da Srebrenitsa'nın soykırım olarak anılmasına ilişkin önerge kabul edildi
İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi?
SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti