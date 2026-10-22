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Şehit Büyükelçi Tunalıgil Viyana'da düzenlenen törenle anıldı

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Şehit Büyükelçi Tunalıgil Viyana'da düzenlenen törenle anıldı
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için anma programı düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk ile Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Törende, şehit Tunalıgil için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından konuşan Büyükelçi Dönmez, Tunalıgil'in Ermeni teröristlerin saldırılarında şehit edilen ilk Türk büyükelçisi olduğunu hatırlatarak, "22 Ekim 1975 günü öğle saatlerinde burada büyükelçiliğimize giren silahlı üç terörist, büyükelçimizi makam odasında, çalışma masasında, görevi başındayken alçakça şehit etmiştir." dedi.

Dönmez, Viyana'daki saldırıların Tunalıgil'in şehit edilmesiyle sınırlı kalmadığını belirterek, 1984'te büyükelçilikte çalışma müşaviri vekili olarak görev yapan Erdoğan Özen ile Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun'un da terör saldırılarında şehit edildiğini anımsattı.

Aradan geçen yılların kaybettiklerine duydukları özlemi azaltmadığını ve adalet beklentilerini ortadan kaldırmadığını dile getiren Dönmez, "Faillerin yakalanarak adalet önünde hesap vermemiş olması manidardır." diye konuştu.

Dönmez, saldırıları bir kez daha en güçlü ifadelerle kınadıklarını vurgulayarak, "Görevlerini yerine getiren masum insanları hedef alan terörün hiçbir gerekçeyle savunulamayacağını vurguluyoruz. Terörün övülmesine, faillerin kahramanlaştırılmasına ve mağdurların acılarının görmezden gelinmesine karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilenmesini sürekli bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından, Ermeni teröristlerce farklı tarihlerde şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına Büyükelçiliğin dış cephesine yerleştirilen plakete çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA
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