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Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?

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Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?
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Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasalarına yönelik MiCA düzenlemesinde geçiş süresinin sona ermesiyle borsalar için lisans zorunluluğu başladı. Coinbase, Kraken, OKX ve Crypto.com gibi devlerin ardından BingX de Avusturya'dan faaliyet izni alarak Avrupa pazarında yetkilendirilen şirketler arasına katıldı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ise henüz lisans alamazken, Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik belirsizlik sürüyor.

  • Avusturya Finans Piyasası Otoritesi (FMA), BingX'in Avrupa birimi MEGE zweite GmbH'ye 13 Ekim'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı izni verdi.
  • MiCA kapsamında geçiş sürelerinin 2026 yazında sona ermesinin ardından Avrupa Ekonomik Alanı'nda kripto varlık hizmeti sunmak için bir üye ülke düzenleyicisinden izin almak zorunlu hale geldi.
  • Binance, 30 Eylül itibarıyla ESMA sicilinde yetkili hizmet sağlayıcı olarak yer almıyor.

Avrupa Birliği’nin kripto varlık düzenlemesi MiCA’da geçiş sürelerinin dolmasının ardından, Avrupa’da faaliyet izni alan borsaların listesi uzamaya devam ediyor. Avusturya Finans Piyasası Otoritesi (FMA), BingX’in Avrupa birimine kripto varlık hizmet sağlayıcısı izni verdi. Binance ise Avrupa’da hâlâ lisans alamamış durumda.

GEÇİŞ DÖNEMİ BİTTİ, İZİN ZORUNLU HALE GELDİ

2024'te yürürlüğe giren MiCA kapsamında ülkelerin tanıdığı geçiş süreleri 2026 yazında sona erdi. Bu tarihten sonra Avrupa Ekonomik Alanı’nda kripto varlık hizmeti sunmak için bir üye ülke düzenleyicisinden izin almak zorunlu hale geldi. Tek bir ülkeden alınan izin, “pasaport” mekanizmasıyla 29 ülkenin tamamında kullanılabiliyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin (ESMA) sicil verilerine göre Coinbase Lüksemburg’dan, OKX ve Crypto.com Malta’dan, Kraken İrlanda’dan izin almış durumda. Bybit, Bitpanda ve KuCoin ise Avusturya’da yetkilendirildi.

Dışarıda kalanların başında Binance geliyor. Şirket, Haziran sonunda Yunanistan’daki başvurusunu geri çekerek Fransa başta olmak üzere bazı AB ülkelerinde hizmetlerini askıya alacağını duyurmuştu. Binance, 30 Eylül itibarıyla ESMA sicilinde yetkili hizmet sağlayıcı olarak yer almıyor. Hollanda’nın piyasa düzenleyicisi AFM de geçen yıl MEXC hakkında izinsiz faaliyet uyarısı yayımlamıştı.

SON İZİN AVUSTURYA’DAN

Avusturya’nın listesine son olarak BingX eklendi. BingX EU adıyla faaliyet gösteren Viyana merkezli MEGE zweite GmbH’ye 13 Ekim’de izin verildi. Şirket kararı 14 Ekim’de duyurdu. Şirket, başvurusunu 16 Haziran’da açıklamıştı. Yani izin, geçiş döneminin bitiminden yaklaşık üç buçuk ay sonra geldi.

Yetkilendirme dört hizmeti kapsıyor:

  • Kripto varlıkların saklanması,
  • Kripto paralar ile itibari para arasında takas,
  • Kripto paralar arasında takas,
  • Müşteriler adına transfer.

Vadeli işlemler gibi türev ürünler ise ayrı finansal hizmet mevzuatına tabi olabildiği için izne otomatik olarak dahil değil. Şirket, Avrupa’da ne zaman hizmete başlayacağını ve hangi ürünleri sunacağını henüz açıklamadı. Ekim ortası itibarıyla ESMA sicilinde de yer almadığı bildirildi.

LİSANS, KAPSAMLA SINIRLI

MiCA izni, şirketin yalnızca izin kapsamındaki hizmetlerini ve yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki faaliyetlerini kapsıyor. Türkiye’de kripto varlık hizmeti sunmak ise 7518 sayılı Kanun kapsamında SPK iznine tabi.

Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Kaynak: Haberler.com
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