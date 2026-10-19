Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bomba ihbarıyla Sofya'ya inen Avusturya Hava Yolları uçağında 51 yolcu vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya Hava Yollarının Tel Aviv-Viyana seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaptı. Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat bulunurken, yapılan aramada tehlike unsuruna rastlanmadı ve sefer Viyana'ya ulaştı.

Avusturya Hava Yollarının Tel Aviv- Viyana seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya iniş yaptı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında da yolcu uçağına eşlik etmesi için MiG-29 tipi savaş uçağının havalandığı bildirildi.

Açıklamada, kriz masası oluşturulduğu ve yetkili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı