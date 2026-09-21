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Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü menisküs yırtığı nedeniyle başarılı operasyon geçirdi

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Fenerbahçe'nin Mert Müldür'ü menisküs yırtığı nedeniyle başarılı operasyon geçirdi
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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp, milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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