A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya deplasmanında ilk maçında 37-30 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 37-30 yenildi.

Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-15 önde tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğünü koruyan Avusturya, karşılaşmadan 37-30 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Norveç ile karşılaşacak.

Milliler, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Dört takımlı grupta karşılaşmalar, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA