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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya deplasmanında ilk maçında 37-30 yenildi

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 37-30 yenildi. Graz'da ilk yarıyı 19-15 önde bitiren Avusturya, millilerin 8 Kasım'da İstanbul'da Norveç ile oynayacağı maç öncesi galip geldi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 37-30 yenildi.

Graz kentindeki Raiffeisen Sportpark'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-15 önde tamamlandı.

İkinci devrede üstünlüğünü koruyan Avusturya, karşılaşmadan 37-30 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da İstanbul'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Norveç ile karşılaşacak.

Milliler, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Dört takımlı grupta karşılaşmalar, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA
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