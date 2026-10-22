Sturm Graz Marsilya maçı hangi kanalda, Sturm Graz vs Marsilya nereden CANLI izlenir?

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Sturm Graz – Marsilya maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Sturm Graz – Marsilya maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

STURM GRAZ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

STURM GRAZ MARSİLYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 4’ün Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için karşılaşma yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için izleyicilerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ MARSİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Sturm Graz ile Marsilya, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

STURM GRAZ MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

STURM GRAZ MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Avusturya’nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da oynanacak. Sturm Graz, iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu statta taraftarının desteğiyle Fransız rakibine karşı sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

STURM GRAZ VE MARSİLYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sturm Graz, Avusturya’nın ikinci büyük şehri Graz’ı temsil eden ve Avusturya Bundesliga’da mücadele eden bir kulüp. Marsilya ise Fransa’nın güneyindeki liman kenti Marsilya’nın takımı ve Ligue 1’de yer alıyor. Marsilya, 1993’te kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla bu organizasyonu kazanan tek Fransız kulübü olarak tarihe geçmişti.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler düşük görüntü kalitesinin yanı sıra zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.