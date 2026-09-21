Foça'da 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Hollanda ve Avusturya şampiyon oldu

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Avrupa'nın 35 farklı ülkesinden 70 takımın katıldığı 2026 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'in Foça ilçesinde sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, Foça Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyona kadınlar ve erkekler final maçlarıyla tamamlandı.

Kadınlarda Hollandalı Both/de Groot ikilisi ile Ukraynalı Shkurat/Vapniar ikilisi karşılaştı. Karşılaşmada Hollanda ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Erkeklerde ise Avusturyalı Hohenauer/Poinstingl ikilisi, Fransız Bezu/Hippolyte ikilisini 2-0 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlarda Alman Otte/Reformat, erkeklerde ise yine Alman Bockfeld/Faber üçüncü oldu.

Foça'da 4 gün süren şampiyonanın ardından genç sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA