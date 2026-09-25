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Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı

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Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı
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UEFA Uluslar Ligi’nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada, 20 yaşındaki İsrailli futbolcu Saied Abu Farchi skandal bir harekete imza attı. İsrail'e 1-1’lik beraberliği getiren kafa golünü atan genç oyuncu, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Zaten önceden sarı kartı bulunan Abu Farchi, bu provokatif gol sevinci nedeniyle hakem Georgi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

  • UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan maçta İsrailli futbolcu Saied Abu Farchi, gol sevincinde korner direğini sökerek tribünlere silahla ateş eder gibi hareket yaptı.
  • Hakem Georgi Kabakov, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Abu Farchi'yi oyundan attı.
  • Avusturya, 90. dakikada Phillipp Mwene ve 90+3'te Sasa Kalajdzic'in golleriyle maçı 3-1 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi’nde sahada ender görülen ve maçın kaderini bir anda değiştiren akılalmaz bir olay yaşandı. Avusturya deplasmanında beraberlik golünü atan İsrailli genç futbolcu Saied Abu Farchi,  yaptığı skandal hareketle takımını 10 kişi bıraktı. Maçı rüzgârı arkasına almışken kaybeden İsrail, sahada adeta kendi ayağına sıktı.

KORNER DİREĞİNİ SİLAH GİBİ TUTTU

Linz’deki Raiffeisen Arena’da oynanan kritik mücadelede Avusturya, 43. dakikada Romano Schmid’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya daha hırslı başlayan İsrail, aradığı golü 55. dakikada Saied Abu Farchi’nin kafa vuruşuyla buldu. Ancak 20 yaşındaki oyuncunun gol sonrası sergilediği tavır sevinçten çok bir skandala dönüştü.

Heyecana kapılan Abu Farchi, korner direğini yerinden sökerek eline aldı ve tribünlere doğru adeta silahla ateş ediyormuş gibi bir kurguyla golünü kutladı.

HAKEM HİÇ ACIMADI

Sarı kartı bulunan genç futbolcunun bu provokatif ve tehlikeli gol sevinci, karşılaşmanın hakemi Georgi Kabakov’un gözünden kaçmadı. Hakem hiç tereddüt etmeden cebinden ikinci sarı kartı çıkararak Abu Farchi’yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Büyük bir sevinç dalgası bir anda oyuncunun ve takımının kabusuna dönüştü.

İSRAİL SON DAKİKALARDA YIKILDI

Skor 1-1’ken ve moral üstünlüğü tamamen İsrail’e geçmişken gelen bu ceza, maçın seyrini altüst etti. Sahada 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Avusturya, aradığı fırsatları son dakikalarda buldu. Ev sahibi ekip 90’da Phillipp Mwene ve 90+3’te Sasa Kalajdzic’in golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA’DAN EK CEZA GELEBİLİR

Gördüğü saçma kırmızı kart yüzünden takımını yalnız bırakan ve mağlubiyetin baş mimarı olan Abu Farchi, bir sonraki resmi maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, korner direğiyle yapılan silahlı kutlama sembolünün UEFA Disiplin Kurulu tarafından ayrıca incelemeye alınıp alınmayacağı merak konusu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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