Avusturya'da 14 yaş altına okullarda başörtüsü yasağı yürürlüğe girdi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrenciler için okullarda başörtüsünü yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Yasa, ülke genelindeki devlet ve özel okullarda hicap veya burka gibi "geleneksel Müslüman" baş örtülerini yasaklıyor.İktidardaki muhafazakar Halk Partisi'nden (ÖVP) Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer, başörtüsünün "bir baskı işareti ve kız çocuklarını en erken çocukluk döneminden itibaren kontrol etmenin bir aracı" olduğunu söylüyor.Ancak bu yasağa karşı çıkanlar yeni yasanın ülkedeki Müslüman karşıtı duyguları körüklediğini ve anayasaya aykırı olabileceğini söylüyor.Yasa, muhafazakarların liderliğindeki üç merkez partiden oluşan koalisyon tarafından çıkarıldı: ÖVP, Sosyal Demokratlar (SPÖ) ve liberal Neos.Bu partiler, yasanın "toplumsal cinsiyet eşitliğine açık bir bağlılık" olduğunu ve genç kızların haklarını korumayı amaçladığını söylüyor. Avusturya'daki resmi İslam Cemaati'nin (IGGÖ) temsilcilerinden Carla Amina Baghajati ise BBC'ye yaptığı açıklamada kuruluşun "yasağa kesin olarak karşı çıktığını" aktarıyor: "Bu yasanın temel inanç özgürlüğü hakkını gerekçesiz şekilde kısıtladığına ve Müslüman kız çocuklarını orantısız biçimde etkilediğine inanıyoruz.""Çocukları korumaktan ziyade, belirli bir dini uygulamayı hedef alıyor ve desteklediğini iddia ettiği çocukları dışlama riski taşıyor."IGGÖ, "temel haklarının ihlal edildiğine inanan" ve davalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak isteyen kız çocukları ile ailelerinin hukuki girişimlerini destekleyeceğini söyledi.Mahkeme 2020 yılında ilkokullardaki başörtüsü yasağını, Avusturya'nın dini tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.Öğretmenlerin, başörtüsü taktığını gördükleri öğrencilerle ve yasal vasileriyle bir dizi görüşme yaparak yeni yasağı uygulamaları bekleniyor.İhlallerin tekrarlanması halinde çocuk hizmetlerine bildirim yapılması gerekiyor ve son çare olarak veliler 800 euroya (45 bin TL) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bazı öğretmenler yasağı uygulama görevinin kendilerine verilmesi konusunda endişelerini dile getirdi.Yeşiller Partisi'nden Sigi Maurer, liberal NEOS'tan Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr'i "yeni çatışmalar yaratmak ve bunları öğretmenlerin üzerine yıkmakla" suçladı.Öğretmenlerin "zaten büyük bir baskı altında olduğunu" söyleyen Maurer, Wiederkehr'in diğer görevlerinin yanı sıra onlara "polislik rolünü de yüklemek" istediğini ifade etti.Muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise mevcut yasağın yeterince ileri gitmediğini söylüyor.Parti, öğrenci ve öğretmenler için okullarda başörtüsü ve yüz örtülerinin genel olarak yasaklanmasını talep ediyor.FPÖ'den Ricarda Berger, " Avusturya'da siyasal İslam'a yer olmadığını ve özellikle okullarda buna yer olmadığını" söyledi.ÖVP lideri ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker, yakın zamanda siyasi İslam'ın anayasal olarak yasaklanması çağrısında bulundu ve Avusturya kamu yayıncısı ORF'ye verdiği demeçte "İslami bir devlette yaşamak istemediğini" söyledi.Fransa'da başörtüleri, türbanlar ve kipalar dahil olmak üzere dikkat çekici tüm dini sembollerin okullarda takılması 20 yılı aşkın süredir yasak.Avusturya yasası Fransa'dakinden farklı, çünkü tüm dini sembolleri değil yalnızca Müslümanların başörtülerini yasaklıyor.Avusturya da Fransa, Belçika ve Danimarka dahil olmak üzere bazı diğer Avrupa ülkeleri gibi kamusal alanda tam yüz örtüsünü (nikap veya burka) yasaklıyor.İslam Cemaati'nden Baghajati, Avrupa genelinde "karmaşık toplumsal sorunların azınlık gruplarını hedef alan sembolik önlemlere indirgenmesine dair kaygı verici eğilimden" endişe duyduklarını söylüyor ve ekliyor: "Bu tür yaklaşımlar siyasi ilgi yaratabilir, ancak altta yatan sorunları nadiren çözer."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .