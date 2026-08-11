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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 Yenip Play-off'a Yükseldi

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 Yenip Play-off'a Yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı Talisca'nın 66. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-0 ile play-off turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-0'lık skorla adını play-off turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Petrovic'in ters kafa vuruşunda Kerem araya girip topa dokundu. Havalanan topu kaleci Khudiakov kontrol etti.

48. dakikada ceza sahasına giren Hödl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo'dan önce araya giren Brown, kayarak müdahaleyi yaptı ve topu taca gönderdi.

60. dakikada Greenwood pasını ceza sahası içindeki Talisca'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Talisca, uzak köşeye vuruşunu yaptı. Ancak top üstten auta gitti.

65. dakikada Brown'un ceza sahasına ortasında topa hareketlenen Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, kalecinin sağına yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek golü buldu. 0-1

76. dakikada Mitchell'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beganovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

87. dakikada Kerem, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda kaleci Khudiakov topu kornere çeldi.

Stat: Graz Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar

Sturm Graz: Daniil Khudiakov, Arjan Malic (Jürgen Heil dk. 61), Jeyland Mitchell, Petar Petrovic (Paul Koller dk. 79), Emran Soglo, Simon Seidl, Jon Stankovic (Ryan Fosso dk. 70), Luca Weinhandl, Jacob Hödl, Axel Kayombo (Nelson Weiper dk. 61), Seedy Jatta (Belmin Beganovic dk. 61)

Yedekler: Ammar Helac, Elias Lorenz, Albert Vallci, Gizo Mamageishvili, Szymon Wlodarczyk, Luis Balbo, Julian Halwachs

Teknik Direktör: Fabio Ingolitsch

Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 62), Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante (İsmail Yüksek dk. 73), Mason Greenwood (Oğuz Aydın dk. 62), Marco Asensio (Fred dk. 62), Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca (Vedat Muriqi dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Sidiki Cherif

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Anderson Talisca (dk. 66 pen.)

Sarı kartlar: Fabio Ingolitsch (Teknik Direktör), Jeyland Mitchell (Sturm Graz), Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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