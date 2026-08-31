Viyana'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Avusturya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in ev sahipliğindeki resepsiyona, farklı ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Büyükelçi Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un Milli Mücadele'nin en önemli ve son aşamasını teşkil ettiğini hatırlattı.

Dönmez, "Bu zafer Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı ile özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini tarihe yazdırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren Dönmez, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını, şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andı.

Askeri Ataşe Albay Mercan da 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladığı bir konuşma yaptı.

Programda, TSK Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Resepsiyon, davetlilere Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA