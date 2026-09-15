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Türk gezgin gözlerine inanamadı! 560 TL verip köy havası satın aldı

Türk gezgin gözlerine inanamadı! 560 TL verip köy havası satın aldı Haber Videosunu İzle
Türk gezgin gözlerine inanamadı! 560 TL verip köy havası satın aldı
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Avusturya'nın dünyaca ünlü Hallstatt köyüne giden Türk gezgin, karşılaştığı sıra dışı ürünü görüntüledi. Hallstatt havası adıyla satılan ürüne 10 euro, yaklaşık 560 TL ödeyen gezgin, köy havasını satın aldı.

Avusturya'nın dünyaca ünlü Hallstatt köyüne giden Türk gezgin, karşılaştığı sıra dışı ürünü görüntüledi. Hallstatt havası adıyla satılan ürüne 10 euro, yaklaşık 560 TL ödeyen gezgin, köy havasını satın aldı. Avusturya'da 560 TL'ye köy havası satılması dikkat çekti. Hallstatt'ı ziyaret eden Türk gezgin, 10 euro karşılığında Hallstatt havası satın aldı.

10 EUROYA HALLSTATT HAVASI

Avusturya'nın turistik noktalarından Hallstatt'a giden gezgin, burada ilginç bir hediyelik ürünle karşılaştı. "Hallstatt havası" olarak sunulan ürünün fiyatı 10 euroydu. Türk gezgin de yaklaşık 560 TL ödeyerek ürünü satın aldı ve o anları kayda aldı.

KÖYDEN SIRA DIŞI HATIRA

Hallstatt ziyaretinden klasik bir hediyelik eşya yerine köyün havasını satın alarak ayrılan gezginin tercihi, turistik bölgelerde satışa sunulan sıra dışı ürünlere bir yenisini ekledi.

Kaynak: Haberler.com
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