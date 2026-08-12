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Viyana Eyalet Milletvekili Bozatemur, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Viyana Eyalet Milletvekili Bozatemur, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
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Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek geleneksel el sanatları ve kültürel miras çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atölyeleri gezen Bozatemur, usta öğreticilerle görüşerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Enstitü yönetimi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek yürütülen geleneksel el sanatları ve kültürel miras çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında enstitü bünyesindeki atölyeleri gezen Bozatemur, Türk el sanatlarının yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve üretim süreçlerine ilişkin yürütülen projeleri yerinde inceledi.

Atölyelerde usta öğreticilerle de bir araya gelen Bozatemur, ortaya konulan ürünleri ve geleneksel el üretimi tekniklerini yakından izledi. Enstitü yönetimi, ziyaretlerinden ve kuruma gösterdiği yakın ilgiden dolayı Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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