Avusturya okullarında başörtüsü yasağı başladı

Avusturya okullarında eğitim gören 14 yaş altındaki Müslüman kızlar artık başörtüsü takamayacak. İki kız kardeş ve anneleri düzenlemeye karşı mahkemeye başvurdu. Avusturya'da yeni eğitim-öğretim yılı, okullarda 14 yaş altı Müslüman kız çocukları için başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle başladı.

Yeni düzenlemenin ilk gününde iki kız kardeş ve anneleri, ilgili yasanın Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi için başvuruda bulundu. Mahkeme sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı.

Yeni yasak, "İslami geleneklere göre başı örten başörtüsünü" kapsıyor. İhlal tespit edilmesi durumunda okul yönetiminin önce ilgili kız çocuğu ve ailesiyle görüşme yapması gerekiyor. Çocuk başörtüsü takmaya devam ederse, ailenin okul idaresiyle görüşmesi zorunlu kılınıyor. Son aşamada ise aileye 150 ila 800 euro arasında para cezası öngörülüyor.

Düzenlemenin gerekçesi olarak; kadın-erkek eşitliği, bireysel özgürlüğün korunması ve sosyal entegrasyon gösterildi. Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, Ö1 radyosuna verdiği röportajda, bunun kız çocuklarının korunması ile din özgürlüğü arasında "hukuken zor bir denge" olduğunu kabul etmişti.

Daha önceki yasak iptal edilmişti

Ülkede 2019'da çıkarılan benzer bir düzenleme, o dönem Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, ilkokullar için öngörülen düzenlemeyi iptal gerekçesinde, yasanın yalnızca Müslüman kız çocuklarını hedef almasını ve diğer dini başlıkları kapsamamasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuştu.

Avusturya İslam Din Topluluğu (IGGÖ), okullardaki başörtüsü yasağını eleştiriyor. Karardan etkilenen ailelere ve kız çocuklarına danışmanlık ve destek sağlayacağını duyuran Müslüman çatı örgütü IGGÖ, yasaya karşı hukuki adımlar atılacağını duyurdu.

dpa / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle