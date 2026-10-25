Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı Avusturya deplasmanında 28-17 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 2026-2027 IFAF Avrupa Şampiyonası A Seviye grup maçında deplasmanda Avusturya'ya 28-17 mağlup oldu. Başkent Viyana'daki Wiener Sport-Club Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Avusturya kazandı.

Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 2026-2027 IFAF Avrupa Şampiyonası A Seviye grup maçında deplasmanda karşılaştığı Avusturya'ya 28-17 mağlup oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Viyana'daki Wiener Sport-Club Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 28-17 kazandı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

Tezgahı bırakacak kimse bulamadı! Simitçi bu notla sınava girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

Onlar bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar

Rap konserinde kavga: Koltuk tartışmasında bir kadın darbedildi
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

İstanbul Barosu’nda seçim tamamlandı, yeni başkan belli oldu
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken korkulan oldu
Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek