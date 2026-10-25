Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı Avusturya deplasmanında 28-17 yenildi

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı Avusturya deplasmanında 28-17 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 2026-2027 IFAF Avrupa Şampiyonası A Seviye grup maçında deplasmanda Avusturya'ya 28-17 mağlup oldu. Başkent Viyana'daki Wiener Sport-Club Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Avusturya kazandı.
Türkiye Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı, 2026-2027 IFAF Avrupa Şampiyonası A Seviye grup maçında deplasmanda karşılaştığı Avusturya'ya 28-17 mağlup oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Viyana'daki Wiener Sport-Club Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 28-17 kazandı.
Kaynak: AA