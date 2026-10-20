Vlahovic'i ayakkabı boyacısı yapan Chibuike Nwaiwu kimdir? Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın gecesi Chibuike Nwaiwu'nun sosyal medya hesabında yapay zekayla hazırlanmış bir görsel paylaşıldı. Görselde Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic, Trabzonspor'da birlikte oynadığı Muhammed Salah'ın ayakkabılarını boyuyor. Nwaiwu altına da işini kimin elinden aldığını soran kısa bir not ekledi.

Görsel kısa sürede yayıldı. Oysa 23 yaşındaki stoper o akşam sahada da işini yapmış, Trabzonspor'un ilk golünü getiren atağın topunu kendisi kazanmıştı.

DERBİDE NE YAPTI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki maça Nwaiwu ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Beşiktaş'ın bir atağını araya girerek kesti, ardından gelişen kontra atakta Ozan Tufan 21. dakikada golü attı. Skoru 71. dakikada Muhammed Salah belirledi. Trabzonspor puanını 16'ya çıkararak dördüncü sıraya yükseldi, Beşiktaş 15 puanda kaldı.

Maçtan sonra konuşan Nwaiwu, az gol yemelerini takım olarak çalıştıkları dizilişlere bağladı ve kalecinin de bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi. Salah için "Çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir insan" dedi. Şampiyonluk konusunda ise kısa konuştu: Şampiyon olmanın sıkı çalışmadan geçtiğini bildiklerini, maç maç hazırlandıklarını anlattı.

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Chibuike Godfrey Nwaiwu, Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı stoper. 23 Temmuz 2003'te doğdu, 23 yaşında. Boyu 1,93 metre olan savunmacı, Trabzonspor'da 27 numaralı formayı giyiyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine 2021'de Nijerya ligindeki Heartland'de başladı. 22 Ekim 2022'de yine Nijerya ekiplerinden Enyimba'ya transfer oldu. Avrupa'ya ilk adımı 4 Eylül 2024'te attı: Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'A KAÇ PARAYA GELDİ?

Trabzonspor, Nwaiwu'yu 7 Ocak 2026'da açıkladı. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre Wolfsberger'e 5,5 milyon euro ödenecek, bu tutar yedi taksitte verilecek. Nijeryalı oyuncu bordo-mavili kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILDI MI?

Nwaiwu, Mart 2023'te 2024 Paris Olimpiyatları elemeleri için Nijerya'nın 23 yaş altı kadrosuna çağrıldı. A milli takıma ilk daveti ise Mart 2026'da geldi: sakatlanan Calvin Bassey'in yerine, Nijerya'nın Antalya'da İran ve Ürdün ile yaptığı hazırlık maçlarının kadrosuna alındı.