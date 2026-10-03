İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

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İrlandalı taraftarlar, Avusturya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında sahaya Filistin bayraklı tenis topları atarak İsrail'i protesto etti.

Başkent Dublin'deki Aviva Stadı'nda İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya'nın 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, İsrail protestolarına sahne oldu.

Kalelerin arkasındaki tribünlerde yer alan İrlandalı taraftarlar, sahaya üzerinde Filistin bayrağı bulunan tenis topları atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Mücadelenin hakemi, futbolcuların kenara geldiği 20. dakikadaki protesto sırasında karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu. Müsabaka, yaklaşık iki dakikalık aradan sonra yeniden başladı.

İlk devrenin ilerleyen bölümlerinde ise Filistin bayrağıyla sahaya girmeye çalışan bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma öncesinde de stat önünde toplanan taraftarlar, İsrail ile yapılacak maçların oynanmaması yönünde boykot çağrısında bulundu.

Kaynak: AA