Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off'a yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
(GRAZ) - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Liebenau Stadı'ndaki rövanşın ilk yarısında rakibine önemli bir gol fırsatı vermedi. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya baskılı başlayan Sturm Graz, özellikle duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 63. dakikada üç oyuncu değişikliğine gitti.
Sarı-lacivertliler, 65. dakikada penaltı kazandı. Anderson Talisca, 66. dakikada penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrılarak toplamda 3-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı.