Kosova Avusturya maçı hangi kanalda, Kosova Avusturya maçı nereden CANLI izlenir?

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Kosova ve Avusturya milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Kosova Avusturya maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmalardan birinde Kosova, sahasında Avusturya'yı konuk ediyor. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ile Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Avusturya'yı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler "Kosova Avusturya maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Kosova Avusturya maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan merkezli CBC Sport kanalından da izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise her iki kanalın resmi internet sitelerindeki canlı yayın sayfalarını kullanabilecek. Ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Spor'u uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için güncel kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan yayın takip edilebilir. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak bir diğer kanal olan CBC Sport, Azerspace 46E uydusu üzerinden izlenebiliyor. Uydu ayarlarını yapan izleyiciler, maçı bu kanal üzerinden de canlı olarak takip edebilecek.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova ile Avusturya, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kosova Milli Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı bu stadyumda, ev sahibi ekip tribünlerin desteğiyle güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefleyecek.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Kosova - Avusturya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 19.00 (Türkiye saati)

Stadyum: Fadil Vokrri Stadyumu, Priştine

Yayıncı Kanallar: A Spor, CBC Sport