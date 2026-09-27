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Uluslar Ligi'nde akşam saatlerindeki yoğun programın dikkat çeken eşleşmelerinden Avusturya - Kosova maçı için geri sayım sürüyor. Sırbistan - Hollanda, Danimarka - Galler ve Cebelitarık - Andorra karşılaşmalarıyla aynı saatte oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyenler "Avusturya Kosova maçı hangi kanalda, Avusturya Kosova nereden CANLI izlenir?" diye merak ediyor. Karşılaşma bugün saat 19.00'da S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak ve maçı izleyebilmek için ilgili platform aboneliği gerekecek.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Avusturya - Kosova karşılaşması, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki takım, bir hafta sonra 4 Ekim 2026'da bu kez Kosova'nın ev sahipliğinde rövanş maçına çıkacak.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Aynı saat diliminde Uluslar Ligi'nde Sırbistan - Hollanda, Danimarka - Galler ve Cebelitarık - Andorra maçları da oynanacak.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya ile Kosova arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maç, televizyon kanallarından değil dijital platform üzerinden takip edilebilecek.

AVUSTURYA KOSOVA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'a internet üzerinden erişerek karşılaşmayı takip edebilecek. Platforma bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyon uygulamaları aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç saatinden önce resmi yayıncının güncel bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma S Sport Plus üzerinden yayınlanacağı için şifresiz izleme seçeneği bulunmuyor. Mücadeleyi takip edebilmek için platform aboneliği gerekiyor.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'ndeki bu mücadele, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanacak. Ülkenin en büyük stadyumu olan Ernst Happel, Avusturya Milli Takımı'nın iç saha maçlarına ve pek çok önemli Avrupa finaline ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

AVUSTURYA - KOSOVA MAÇ BİLGİLERİ

• Maç: Avusturya - Kosova

• Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

• Tarih: 27 Eylül 2026 Pazar

• Saat: 19.00 (TSİ)

• Stadyum: Ernst Happel Stadı, Viyana

• Yayın: S Sport Plus (internet)