Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Galatasaray'ın Şubat 2026'da sözleşmesini feshetmesinin ardından Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, ilk aylarda fiziksel olarak zorlandı.

Yeterli kondisyon seviyesine ulaşmakta güçlük çeken futbolcu, düzenli forma şansı bulamadı. Mayıs 2026'da Sturm Graz karşısında ise oyuna girdikten yalnızca 22 dakika sonra kırmızı kart gördü.

"İLK AYLAR TEK BİR SENT BİLE İSTEMEDİM"

Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünün ardından yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu."

Kendisine güvendiğini de vurgulayan genç futbolcu, "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." ifadelerini kullandı.