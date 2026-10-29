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Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

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Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve sözleşmesi feshedilen Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'de adeta yeniden doğdu. Avusturya ekibinde bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla 12 gole doğrudan katkı sağladı.

  • Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir bu sezon 17 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.
  • Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı; futbolcu sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.
  • Yusuf Demir, Rapid Wien'den ilk aylarda fiziksel kondisyon yetersizliği nedeniyle tek bir sent bile istemediğini, yalnızca yaklaşık 1500 euroluk toplu sözleşme bedelini aldığını belirtti.

Barcelona ve Galatasaray'da istediği performansı sergileyemeyen Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünün ardından çıkış yakaladı. Bu sezon Avusturya ekibinin formasıyla 17 maça çıkan genç futbolcu, 6 gol ve 6 asist kaydederek takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın Şubat 2026'da sözleşmesini feshetmesinin ardından Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, ilk aylarda fiziksel olarak zorlandı.

Yeterli kondisyon seviyesine ulaşmakta güçlük çeken futbolcu, düzenli forma şansı bulamadı. Mayıs 2026'da Sturm Graz karşısında ise oyuna girdikten yalnızca 22 dakika sonra kırmızı kart gördü.

"İLK AYLAR TEK BİR SENT BİLE İSTEMEDİM"

Yusuf Demir, Rapid Wien'e dönüşünün ardından yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu."

Kendisine güvendiğini de vurgulayan genç futbolcu, "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Henüz 16 yaşındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. İspanyol ekibinin opsiyonu kullanmamasının ardından Ocak 2022'de Rapid Wien'e geri döndü.  Galatasaray ise 2022 yazında genç futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve bir dönem Basel'e kiralanan Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Şubat 2026'da yeniden Rapid Wien'e dönen futbolcunun Avusturya ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıibrahim Aydin:

adamı oynatmadılar ki mesa ngha yetenekli hiç oynamayacak ki aynı şekilde can armando Okan oynatmayacak ki

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Haber Yorumlarıumut coban:

Okanın yediği yeteneklerden biri

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Haber YorumlarıCamoka99:

küçük takımlarda oynar böyle

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Haber Yorumlarıbenekseyhmus446:

orda kalsın

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