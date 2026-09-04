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Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber, AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Başakşehir- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber oldu.

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber oturacak. Anıl Usta da AVAR'da görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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