Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda da avantajını koruyarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT 21.30'DA BAŞLADI

Liebenau Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma TV100 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta.

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca.

CANLI ANLATIM

40'Semedo, Hödl'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Portekizli oyuncu, kararın ardından hakeme itirazlarını sürdürüyor.

38'Sturm Graz taç atışını hızlı kullandı. Soglo'nun kullandığı taç atışında Stankovic'in kafa vuruşuna Mert Günok çok iyi uzanarak sahip oldu.

37'Sturm Graz bir serbest vuruş daha kazandı. Bu kez topun başına Kayombo geçti. Kayombo'nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şut yine barajdan döndü.

36'Sturm Graz'da Seidl serbest vuruşun başına geçti. Tecrübeli oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top barajdan geri döndü.

35'Sturm Graz serbest vuruş kullanacak.

29'Sturm Graz tehlikeli geldi. Hödl, ceza sahası içinden arka direkteki Jatta'yı gördü. Jatta'nın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

27'Kerem ile Asensio'nun paslaşmasının ardından Asensio, Greenwood'u savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Sturm Graz savunması zamanında müdahale ederek atağı kesti.

26'Talisca rakibiyle bire bir kaldı, rakibini geçip şut açısını buldu. Brezilyalı yıldız vuruşunu yaptı ancak top doğrudan kaleci Khudyakov'un üzerine gitti.

22' Fenerbahçe pas yapmaya devam ediyor.

18'Bu dakikalarda temsilcimiz Fenerbahçe, yan ve geri paslarla oyunu sakinleştiriyor.

16'Talisca ile yaptığımız baskı sonrası topu kazanmaya çalıştık ancak Brezilyalı yıldızın Petrovic'e yaptığı müdahalede hakem Alejandro Hernandez faul kararı verdi.

15'Sturm Graz geriden paslaşarak çıkmak istedi ancak Ake araya girerek topu bir kez daha uzaklaştırdı.

12'Gole çok yaklaştık! Talisca nefis bir çalımla rakibini geçip Asensio'yu buldu. İspanyol yıldız sol kanattan Kerem'i gördü, Kerem de yeniden Asensio'ya oynadı. Asensio'nun ceza sahası içindeki pasında Talisca'nın şutunu kaleci Khudyakov köşeden son anda çıkardı.

10'Sturm Graz sağ kanattan Hödl ile gelmek istedi. Kante zamanında yaptığı müdahaleyle rakibinin önünü kesti ve vücudunu kullanarak topu auta gönderdi.

9'Asensio köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Kerem topu kontrol edip soluna çekti ve arka direğe doğru ortasını yaptı. Sturm Graz savunması topu karşılarken, Brown'un baskısıyla meşin yuvarlak auta çıktı.

7'Temsilcimiz Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem'in sağ kanattaki Greenwood'a gönderdiği pasın ardından İngiliz yıldız tam şutunu çekecekken Petrovic son anda ayağını koyarak topu kornere gönderdi.

6'Sturm Graz tehlikeli geldi. Kayombo'nun içeri kat ederek Ake ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, takım arkadaşı Seidl'e çarparak yön değiştirdi. Boşta kalan topu Mert Günok kontrol etti.

5'Sturm Graz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Semedo karşıladı.

4'Orta sahada topu kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, Kante ile atağa çıktı. Brown'ın pasında Kerem'i bulmak istedik ancak milli oyuncu topa sahip olamayınca atak sonuçsuz kaldı.

3'Mert Günok'un pasıyla başlayan atakta Ake uzun bir top göndermek istedi. Meşin yuvarlak Kayombo'ya çarparak taca çıktı.

1'Maç başladı! Başarılar Fenerbahçe...