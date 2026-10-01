İrlanda Avusturya maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi İrlanda Avusturya maçı nereden CANLI izlenir?

İrlanda - Avusturya maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Grup sıralamasında kritik öneme sahip olan bu zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi İrlanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

İrlanda ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki İrlanda - Avusturya maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dijital yayın platformu S Sport Plus, karşılaşmayı izleyicilerle internet üzerinden buluşturacak.

S SPORT PLUS HANGİ PLATFORMDA?

S Sport Plus'ın yayınlarına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus'ın dijital platformunu tercih etmesi gerekiyor. Yayın bağlantısında veya yayın akışında değişiklik olabileceği için güncel bilgiler resmi yayıncıdan teyit edilebilir.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İrlanda ev sahipliği yapacak. Mücadele, başkent Dublin'de bulunan ve İrlanda milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aviva Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi İrlanda, taraftarının desteğini arkasına alarak Avusturya karşısında galibiyet arayacak.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

İrlanda - Avusturya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde yayın bağlantısını ve erişim koşullarını kontrol etmek, karşılaşmayı kesintisiz izlemek adına faydalı olacaktır.