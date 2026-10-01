Haberler

İrlanda Avusturya maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi İrlanda Avusturya maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrlanda Avusturya maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi İrlanda Avusturya maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Fizik gücü ve mücadeleci oyun yapısıyla bilinen İrlanda ile yüksek tempolu ve organize futboluyla dikkat çeken Avusturya arasındaki karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç öncesinde karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve nereden canlı izlenebileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İrlanda - Avusturya maçının yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

İrlanda - Avusturya maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Grup sıralamasında kritik öneme sahip olan bu zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi İrlanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

İrlanda ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki İrlanda - Avusturya maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dijital yayın platformu S Sport Plus, karşılaşmayı izleyicilerle internet üzerinden buluşturacak.

S SPORT PLUS HANGİ PLATFORMDA?

S Sport Plus'ın yayınlarına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus'ın dijital platformunu tercih etmesi gerekiyor. Yayın bağlantısında veya yayın akışında değişiklik olabileceği için güncel bilgiler resmi yayıncıdan teyit edilebilir.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İrlanda ev sahipliği yapacak. Mücadele, başkent Dublin'de bulunan ve İrlanda milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aviva Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi İrlanda, taraftarının desteğini arkasına alarak Avusturya karşısında galibiyet arayacak.

İRLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

İrlanda - Avusturya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde yayın bağlantısını ve erişim koşullarını kontrol etmek, karşılaşmayı kesintisiz izlemek adına faydalı olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki: 'Siyasetsizlikle' özdeşleşmeye devam ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki
MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli 'Sedat Peker' yanıtı

"Sedat Peker'e nasıl sahip çıkarsınız?" tepkisine MHP'den şiirli yanıt
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

Erdoğan konuşmasını bitirip yanlarına gitti! Tek tek tokalaştı
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın son anda kurtuldu
Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası'ndan olay yaratan iddialara net yanıt
Pervin Buldan, İzleme Kurulunun en kısa sürede kurulması çağrısında bulundu

DEM Partili Pervin Buldan'dan "İzleme Kurulu" çağrısı

Bülent Arınç'tan fon krizi çıkışı: 800 milyarlık kayıp var, toplanacak para 8 milyar bile değil

"800 milyarlık kayıp var ama toplanacak para..."
Prof. Dr. Mete Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi

Prof. Dr. Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş