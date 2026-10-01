Dışişleri Bakanlığı, Bozay'ın Avusturya Büyükelçisi Juen'i kabul ettiğini duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Bozay'ın Avusturya Büyükelçisi Juen'i kabul ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i kabul etti. Bakanlık, görüşmeyi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA