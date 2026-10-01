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Dışişleri Bakanlığı, Bozay'ın Avusturya Büyükelçisi Juen'i kabul ettiğini duyurdu

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Dışişleri Bakanlığı, Bozay'ın Avusturya Büyükelçisi Juen'i kabul ettiğini duyurdu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i kabul etti. Bakanlık, görüşmeyi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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