LASK Linz Liverpool maçı hangi kanalda, LASK Linz Liverpool maçı nereden CANLI izlenir?

Lask Linz ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki iki rakibini buluşturan mücadele, sarı-lacivertli taraftarların da yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. LASK Linz Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LASK LİNZ LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Avusturya temsilcisi LASK Linz, İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LASK LİNZ LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

LASK Linz-Liverpool karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

LASK LİNZ LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

LASK Linz ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LASK LİNZ LİVERPOOL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, tabii Spor yayınına Turkcell TV+'ta 75. kanaldan ulaşabilecek. Mücadele ayrıca tabii'nin dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

LASK LİNZ LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LASK Linz'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde İngiliz devine karşı sürpriz bir sonuç ararken, Liverpool ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM DA FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

LASK Linz-Liverpool karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 Kasım 2026'da sahasında Liverpool'u ağırlayacak, 9 Aralık 2026'da ise LASK Linz'e konuk olacak. Bu nedenle iki takımın bu akşamki performansı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.