Haberler

Linz'de Avusturya-İsrail maçı öncesi göstericiler silah ticaretini protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bu akşam Linz'de oynanacak Avusturya-İsrail maçı öncesi göstericiler kentte İsrail'i protesto etti. Göstericiler AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve silah ticaretine son verilmesini isterken polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Futbolda UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Avusturya- İsrail müsabakası öncesinde maçın oynanacağı Linz kentinde toplanan göstericiler, İsrail'i protesto etti.

Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını, İsrail ile silah ticareti yapılmamasını ve insansız hava aracı (İHA) motorları, ateşli silahlar ile diğer askeri teçhizat tedarikine son verilmesini talep etti.

Ayrıca göstericiler, Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin de İsrail ile olan işbirliği anlaşmasının derhal feshedilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Avusturya hükümetini, "ticari ve askeri işbirlikleri nedeniyle İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla" suçladı.

Öte yandan, Avusturya polisi yüksek riskli olarak değerlendirilen maç öncesinde Linz'de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadın çevresinde İsrail karşıtı bir gösterinin daha yapılacağı bildirildi.

Avusturya ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Linz kentindeki "Raiffeisen Arena" stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Okul bahçesinde bıçaklanan genç kadın yaşam savaşını kaybetti
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil

Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasında

Gece gelen misafir arıcıyı yıktı! Kovanları devirip balları yedi