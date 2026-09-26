Fischer, Çin-Avusturya ilişkilerini övdü; ekonomik bağların güçlü olduğunu söyledi

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VİYANA, 26 Eylül (Xinhua) -- Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Çin-Avusturya ilişkilerinden övgüyle söz ederek, iki ülke arasında güçlü ekonomik bağlar ve olumlu kamuoyu algısı bulunduğunu söyledi.

Fischer perşembe akşamı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmesinin "çok olumlu" olduğunu belirtti. Çin ile Avusturya arasındaki ekonomik bağların çok güçlü olduğunu kaydeden Fischer, Çin'in şu anda Avusturya'nın dünya genelindeki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki "psikolojik ilişkilerin" de iyi olduğuna işaret eden Fischer, Çin'in "Avusturya'da iyi bir itibara sahip olduğunu" vurguladı.

"Farklıyız, ancak Çin barışçıl bir ülke. Çin barışa önem veriyor" diyen Fischer, bunun hem Avusturya kamuoyu hem de Avusturya hükümeti için önemli olduğunu belirtti. Fischer, "Bazı konularda farklı görüşlere sahibiz ancak Çin'in güvenilir bir ortak olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Resepsiyona, diplomatlar, uluslararası kuruluşların başkanları ve her iki ülkeden çeşitli sektörlerin temsilcileri dahil 600'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua