Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, Avusturya Parlamento Heyeti ile TBMM'de bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Avusturya Parlamento Heyeti ile TBMM'de bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel, Avusturya Parlamento Heyeti ile TBMM'de bir araya geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Wolfgang Gerstl başkanlığındaki heyet, TBMM'de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmede Özel'e Selin Sayek Böke, Şule Bucak ve İlhan Uzgel eşlik etti.

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Wolfgang Gerstl başkanlığındaki heyet ile görüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Wolfgang Gerstl başkanlığındaki çeşitli siyasi parti temsilcilerinin de olduğu Avusturya Parlamento Heyeti ile TBMM'de görüştü. Görüşmede Özel'e, Selin Sayek Böke, Şule Bucak ve İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekli zammında yeni hesap! Refah payı da masada

Emekli zammında yeni hesap! İşte konuşulan rakam
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri