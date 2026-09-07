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Değişimli Plaka Sistemi: Tek Plakayla Birden Fazla Araç Nasıl Kullanılıyor?

Değişimli Plaka Sistemi: Tek Plakayla Birden Fazla Araç Nasıl Kullanılıyor?
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Almanya, Avusturya ve İsviçre'de uygulanan Wechselkennzeichen sistemi, birden fazla aracı olanlara tek plakayla dönüşümlü kullanım imkanı tanıyor. Uygulamanın kuralları ve avantajları haberimizde.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de uygulanan değişimli plaka sistemi (Wechselkennzeichen), aynı kişinin birden fazla aracının tek plakayla kullanılmasına izin veriyor. Sistemin işleyişi, vergi ve sigorta avantajları ile Türkiye'deki durumu haberimizde.

Bu ülkelerde, aynı kişinin birden fazla aracı varsa araçlar dönüşümlü olarak tek plakayla trafiğe çıkabiliyor. Almanya'da "Wechselkennzeichen" adı verilen sistem, araç sahibinin aynı anda yalnızca bir aracını kullanması durumunda, her araca ayrı plaka almak yerine ortak plaka kullanmayı öngörüyor. Ancak uygulama ülkeden ülkeye farklı kurallar içeriyor.

Almanya'da iki aracı olan kişi, araçların belirli kategorilerde (M1, L veya O1) ve aynı grupta olması şartıyla sistemden yararlanabiliyor. İki araç aynı anda trafiğe çıkamıyor. Plaka, ortak bölüm ve araca özel bölüm olarak ikiye ayrılıyor. Kullanılmayan araç kamusal alana park edilemiyor, garaj veya özel mülkte bekletiliyor. Almanya'da bu sistem vergi avantajı sunmuyor; her iki araç için de vergi ve sigorta ödemesi yapılıyor. Ancak bazı sigorta şirketleri dönüşümlü kullanım nedeniyle prim avantajı sağlayabiliyor.

Avusturya'da sistem daha esnek. Aynı plaka üç araç için geçerli olabiliyor. Araçların aynı üst gruba ait olması ve plakanın aynı formatta tüm araçlarda kullanılması gerekiyor. Dijital otoyol vinyetinin plakaya bağlı olması, tek bir vinyetin üç araç için de geçerli olması anlamına geliyor ve bu da önemli bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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