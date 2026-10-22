Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

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BBC'nin haberine göre, Nijer'de bir yılı aşkın süre rehin tutulan biri Avusturyalı, diğeri İsviçreli iki kadın serbest bırakılarak Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde yetkililere teslim edildi.

76 yaşındaki Eva Gretzmacher ile 69 yaşındaki Claudia Abbt, Nijer'in kuzeyindeki Agadez kentinde geçen yıl ocak ve nisan aylarında ayrı ayrı kaçırılmıştı.

Kadınları kimin tuttuğu ve ne talep edildiği açıklanmadı; serbest bırakılmalarının koşulları da duyurulmadı. Daha önce çıkan bazı haberlerde kaçırma olayı IŞİD militanlarıyla ilişkilendirilmişti.

Libya'nın al-Masar televizyonunun yayımladığı görüntülerde iki kadının ambulansa benzeyen bir araca bindiği, ardından bir sağlık görevlisinin onlarla ilgilendiği görüldü. Fransızca konuşan kadınlar, doğu Libya'nın askeri komutanı Halife Hafter'e ve oğlu Saddam Hafter'e serbest bırakılmaları için teşekkür etti.

Libyalı yetkililer, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra kadınların kendi ülkelerinin yetkililerine teslim edileceğini söyledi. Nijer merkezli Air Info Agadez'in haberine göre perşembe günü Bingazi'den kalkacak uçak önce Viyana'ya inecek, ardından İsviçre'ye devam edecek.

Gretzmacher uzun yıllar Nijer'de yardım çalışanı olarak yaşamıştı. Abbt ise Agadez'de birkaç yıl boyunca toplum görevlisi olarak çalışmıştı.

Nijer ve Sahel bölgesi, El Kaide ve IŞİD bağlantılı grupların düzenlediği kaçırma eylemleri ve ölümcül saldırılarla yıllardır sarsılıyor. Ülke, 2023'te General Abdurrahmane Tiani'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u devirmesinden bu yana askeri yönetim altında.

Kaynak: BBC